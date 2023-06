ZACCARDO, Viola e Roma non hanno demeritato nelle finali

FirenzeViola.it

Cristian Zaccardo, ex calciatore ora intermediario di mercato, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a margine dell'evento di Padel "Io aiuto il Meyer" organizzato dalla Win Effect a Forte dei Marmi. Queste le sue parole sulle finaliste italiane nelle coppe europee: "Delle tre italiane probabilmente l'Inter è quella che ha giocato meglio in finale, ma anche Fiorentina e Roma non hanno demeritato. Il calcio è così, non sempre chi vince gioca meglio. Arrivare in finale è stato comunque un grande traguardo e speriamo di riprovarci. Sono tanti anni che in Europa facciamo fatica, il calcio vive di circostanze. Basti pensare all'Italia che ha vinto gli Europei e poi non si è qualificata per i Mondiali. Spero che le squadre si rinforzino, non vedo l'ora che ricominci il campionato perché senza calcio è dura stare".