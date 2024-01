ZACCAGNI, Sarei orgoglioso di continuare con la Lazio

FirenzeViola.it

Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio che si è rivelato match winner del derby contro la Roma, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, grazie al calcio di rigore da lui trasformato, ha così parlato a Sport Mediaset dopo la partita: "L'emozione è indescrivibile, fortissima come quella del derby dell'anno scorso. Vale tanto di più del solo passaggio del turno, è una partita importantissima per i nostri tifosi e siamo contenti di averli resi felici".

Ottimisti per il suo rinnovo?

"Bisogna chiedere al presidente (ride, ndr). No, a parte gli scherzi sono felicissimo di portare questa maglia e sarei veramente orgoglioso di poter continuare a far parte della squadra".