ZACCAGNI, Rinnovo in stand by: ora nessun accordo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ci sono sostanziali novità per il rinnovo di Mattia Zaccagni con la Lazio. In questo momento la trattativa per il possibile prolungamento sta vivendo una fase di stanca, tanto che bisognerà capire quali sono le idee di Lotito in merito. Nelle scorse settimane si era parlato di un riavvicinamento fra le parti dopo un sostanziale stand by. La Fiorentina a gennaio aveva valutato la possibilità di puntare Zaccagni, ma l'idea della Lazio non era quella di cedere nessuno durante il mercato invernale. Da capire se la situazione rimarrà questa oppure se a luglio ci sarà un cambiamento. A riportarlo è TMW.