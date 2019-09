WOMEN, Durante e Guagni convocate in azzurro

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Superati i primi due ostacoli, riparte la corsa della nazionale femminile a Euro 2021. Dopo i successi in casa di Israele (3-2) e Georgia (0-1), l'Italia tornerà in campo venerdì 4 ottobre (Stadio Centenary, ore 17.30) a Ta'Qali con Malta e martedì 8 (Stadio "Renzo Barbera" ore 17.30) a Palermo con la Bosnia Erzegovina. La ct Milena Bertolini ha convocato 23 calciatrici: prima chiamata per la centrocampista dell'AS Roma Giada Greggi. Le convocate: Portieri: Giuliani (Juventus), Durante (Fiorentina Women), Baldi (Empoli Ladies). Difensori: Bartoli (AS Roma), Boattin (Juve), Fusetti (AC Milan), Gama (Juventus), Guagni (Fiorentina Women), Linari (Atletico Madrid), Tucceri Cimini (AC Milan). Centrocampisti: Bergamaschi (AC Milan), Cernoia (Juventus), Galli (Juventus), Giugliano (AS Roma), Glionna (Hellas Verona), Greggi (AS Roma), Marinelli (FC Inter), Rosucci (Juventus), Serturini (AS Roma). Attaccanti: Girelli (Juventus), Giacinti (AC Milan), Sabatino (Sassuolo), Tarenzi (FC Inter).