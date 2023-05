WEST HAM, Prelazione agli abbonati dei biglietti per Praga

FirenzeViola.it

© foto di Giulia Prosperi

Il West Ham ha spiegato le modalità di vendita dei biglietti per la finale del 7 giugno contro la Fiorentina. Come già noto, i biglietti per club saranno 5780 e vengono venduti a prezzi tra i 20 e i 125 euro attraverso il sito ufficiale dell'UEFA. Il tutto a partire dalla giornata di ieri con la prelazione per gli abbonati che avranno tempo fino a stanotte a mezzanotte per garantirsi il biglietto.