WANDA, Icardi-Juve? Il presente di Mauro è al PSG

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - "Non so chi sia stato a cacciarlo dall'Inter, è stata una cosa andata bene a tutti. È andato in una squadra migliore e più importante. Lui alla Juve? No, il presente di Mauro è a Parigi, si trova benissimo lì e sta facendo dei gol pazzeschi. L'unica cosa che mi interessa è la sua felicità e lui al PSG è molto felice". Lo ha detto Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi, intervistata da Piero Chiambretti a '#CR4 - La Repubblica delle donne', in onda domani sera in prima serata su Rete 4. "Ho ricordi bellissimi di San Siro e degli interisti l'interista vero di cuore sa che noi siamo stati sempre dalla parte della squadra. E anche questa scelta di andare a Parigi è stata fatta anche per non tradire i nerazzurri. Noi ci siamo lasciati senza tradimenti, Mauro è andato in un club al quale non poteva dire di no e anche per l'Inter è andata bene". "I consigli sessuali di Antonio Conte? Non saprei cosa dire, dovrei provarlo a farlo prima della partita, ma Mauro è molto professionale e prima di giocare non fa niente. Solo dopo il match, se è andato bene, perché se la partita va male non mi vuole neanche vedere". Wanda Nara ha poi parlato anche del feeling con gli altri procuratori: "Ho un bellissimo rapporto con tutti i colleghi maschi procuratori che mi rispettano molto anche nel loro mondo. Raiola? Mi piace tantissimo, perché dice quello che pensa, oltre che essere molto bravo in quello che fa. Non l'ho mai incontrato, mi ha scritto molte volte e penso che un giorno lo incontrerò", ha concluso. (ANSA).