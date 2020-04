VLAHOVIC, Vinta la nostra piccola sfida: ringrazio...

"Abbiamo vinto la nostra sfida, German Pezzella e Patrick Cutrone". Esordisce così il post su Instagram di Dusan Vlahovic dopo la comunicazione ufficiale da parte della Fiorentina della sua negatività, e quella dei compagni, al test relativo al Covid-19. Questo quanto ha scritto l'attaccante serbo arrivato dunque alla fine di un vero e proprio incubo: "[...] anche se piccola rispetto alla sfida che tutta l’umanità sta combattendo in questo momento! Certe sfide si vincono un passo alla volta... Voglio ringraziare il presidente Rocco Commisso: le sue telefonate giornaliere sono state un farmaco eccezionale, l’affetto di Joe Barone e Daniele Pradè e di tutto lo staff della Fiorentina, il calore dei tifosi Viola unici come sempre, i compagni di squadra, i medici e gli infermieri che stanno lottando per debellare questo virus, la mia famiglia che anche se distante mi ha dato la forza per superare questo momento difficile. Un grande in bocca al lupo a tutti quelli che stanno ancora lottando!!! Forza Forza Forza".