VLAHOVIC, Scambio Juve-Chelsea rischia di bloccarsi

Il possibile scambio Vlahovic-Lukaku rischia di bloccarsi. Come scrive La Gazzetta dello Sport il Chelsea, al momento, non ha alzato il conguaglio economico in favore della Juventus a quota 40 milioni (la richiesta bianconera), ma è rimasto fermo a 20 più 5 di bonus. I Blues - scrive la rosea - sarebbero addirittura disposti a rinunciare a Vlahovic, che non ha messo d'accordo tutti all'interno della società, pur di cedere Lukaku in Arabia e incassare i 50 milioni messi sul tavolo dall'Al Hilal da più di un mese.

In casa Juventus non tira aria di sali, Giuntoli e Manna negli ultimi contatti avuti con il Chelsea sono stati chiari: 40 milioni e al massimo soltanto una piccola percentuale in bonus.

Per questo la trattativa ha subito un brusco stop e di questo passo, salvo cambi di programma da una parte o dall’altra, non è scontato che lo scambio dei nove si riaccenda. Perché è vero che Lukaku è una grana per i londinesi, però è anche vero che in “casa Blues” non sembrano orientati a spendere più del previsto tra stipendi e incentivi in entrata a doppia cifra.