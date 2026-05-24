Vlahovic out per l'ultima con la Juve? Rischia di saltare il derby e dire addio

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Dusan Vlahovic potrebbe saltare la sua ultima partita alla Juventus. Come riporta TMW, l'ex attaccante della Fiorentina ieri è stato vittima di un affaticamento muscolare che lo mette in dubbio per il derby contro il Torino in programma oggi, decisivo per i bianconeri per sperare in un posto nella prossima Champions League.

Spalletti ha spiegato anche che vorrà vedere una reazione da parte della sua squadra dopo il ko contro la Fiorentina e ha detto di non avere nessuna intenzione di lasciare la Juventus. Stasera toccherà a David giocare al posto di Vlahovic che non è al top della forma e rischia dunque di non scendere neanche in campo per l'ultima partita di campionato, che potrebbe essere anche la sua ultima a Torino visto che sul rinnovo non ci sono novità e in estate sarà probabilmente addio.