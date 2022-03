VITALE, Viola in corsa per l'Europa con Roma e Lazio

Il dirigente sportivo Pino Vitale si è così espresso sui temi più attuali in casa viola: “Vedo ancora la Fiorentina in corsa per l’Europa assieme a Roma e Lazio. In più ribadisco che la sfida in Coppa Italia con la Juventus è ancora apertissima. Corsa scudetto? Il Napoli è ancora in corsa assieme a Milan e Inter nonostante la sconfitta con i rossoneri. A Bologna in questo momento la situazione è un po’ difficile. Sia per la gara con la Fiorentina che il recupero con l’Inter, ora è obbligata a fare punti anche con le grandi".