VITALE, Prenderei Mandzukic. Sul futuro di Chiesa...

Pino Vitale ha parlato a TMW anche della Fiorentina nel corso di una lunga intervista: "I soldi ci sono però poi bisogna saperli utilizzare. E ci vogliono idee proprie, senza farsi imporre i giocatori dai procuratori. Se resta Iachini vanno fatte certe scelte di giocatori, altrimenti serve un tecnico diverso ma con personalità e che dica al club che giocatori prendere. Serve un tecnico che aiuti la società a fare la squadra perché non mi sembrano in grado di farlo. Ora a Firenze non possono essere contenti se la Fiorentina fa 45 punti... Deve giocare per i primi sei-sette posti. Vanno sciolti i dubbi Chiesa e Milenkovic. Chiesa è molto forte ma quest'anno ha giocato col.. culo storto. O gli rinnovano il contratto e resta volentieri o sennò è meglio cederlo. Idem Milenkovic. Ramadani (manager del serbo, ndr) è un agente importante ma oggi i procuratori fanno gli affari e non vanno più dietro al dieci per cento lordo. Pare che non voglia rinnovare e allora bisogna avere il coraggio di cederlo o sennò c'è un'altra cura. Portarlo due-tre mesi in tribuna per vedere se al giocatore e al suo procuratore... si sciolgono le gambe. Futuro? Amrabat è forte, Duncan è un buon giocatore, Kouamè non mi dispiace. Non ho nulla contro Cutrone ma 20 milioni per lui non ce li metto. Cercherei di prendere Mandzukic, serve un altro come Ribery per personalità e entusiasmo".