VIOLA, Statistiche top in Europa ma cinismo pessimo

All'interno dello spazio dedicato quest'oggi alla Fiorentina, il Corriere Fiorentino si sofferma su alcuni dati che rendono al meglio in forma statistica le contraddizioni insite nella Viola: numeri alla mano, la squadra di Vincenzo Italiano ha uno degli attacchi più produttivi (in termini di costruzione) d'Europa. --La Fiorentina -scrive il Corriere - è tra le prime cinque in Italia in tutte le classifiche della fase offensiva, prima per tiri concessi e seconda soltanto al Manchester City in Europa per efficacia della pressione nella metà campo avversaria, ma terzultima per percentuale realizzativa e incapace di chiudere la propria porta-.