VIOLA PARKING, Via libera da Soprintendenza e Comune

Via libera al Viola Parking, il parcheggio temporaneo che la Fiorentina ha chiesto di realizzare su terreni adiacenti al Viola Park (proprio dietro alla tribuna dello stadio Curva Fiesole). Nei giorni scorsi - scrive quiantella.it - è arrivata alla società l’autorizzazione da parte della Soprintendenza, senza neanche indicare prescrizioni. Il progetto va bene così come è stato presentato dalla società viola. Ieri è stata la Commissione Paesaggio del Comune di Bagno a Ripoli ad esprimersi favorevolmente. Ora il percorso burocratico è tutto in discesa: la pratica è agli uffici del Suap (Sportello unico per le attività produttiove) e all’ufficio viabilità del Comune per la certificazioni di ingressi e uscite del Viola Parking. Entro la settimana sarà rilasciata l’autorizzazione all’intervento.

A quel punto starà alla Fiorentina fissare quanto prima una data davanti a un notaio per la firma dello schema di convenzione con il Comune di Bagno a Ripoli, a suo tempo approvato dal Consiglio comunale. Se tutto sarà fatto fast fast fast il via ai lavori potrebbe avvenire entro febbraio. Il Viola Parking avrà una capienza di 490 posti auto e resterà attivo fino all’entrata in funzione della tramvia piazza Libertà – Bagno a Ripoli, poi l’area, a destinazione agricola, dovrà essere ripristinata allo stato attuale.