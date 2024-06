VIOLA PARK, Le immagini del passaggio del Tour

Per la prima volta in 111 anni di storia il Tour De France è partito dall'Italia. L'onore di ospitare il via dell'evento ciclistico più importante del mondo è spettato a Firenze. Da Firenze a Rimini la prima tappa della "Corsa in Giallo" è passata dal Viola Park dove è iniziata la competizione sportiva dopo la passerella nel centro città. Di seguito il post Instagram del profilo ufficiale del centro sportivo gigliato che saluta il passaggio de La Grande Boucle: