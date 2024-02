VIOLA PARK, i campi diventano 12. Il Comune di Bagno a Ripoli...

Fonte: QuiAntella.it

Il Viola Park è arrivato a comprendere anche i terreni destinati inizialmente ad uso agricolo. Nella presentazione del progetto del Centro Sportivo, del novembre del 2019, la Fiorentina mostrò dieci campi(compresi i due degli stadi "Curva Fiesole" e "Davide Astori"). Anche nelle descrizioni dopo qualche tempo però i i campi da gioco sono diventati 12. Quando nell'ottobre del 2019 Commisso acquistò i campi nella piana di Ripoli, non acquistò tutta la terra, ma 22 dei 25 ettari totali. Mancavano infatti i tre ettari dell'area più a Est. Così stando le cose i campi devono per forza essere 10. In un momento successivo, però, la Fiorentina entra in possesso anche degli altri tre ettari, anche se ormai l’iter della variante urbanistica è già partito.

Troppo tempo ci vorrebbe per interromperlo, e così viene approvata solo per i 22 ettari iniziali. L'idea iniziale del club viola però è quella di creare 12 campi, quindi la zona rimasta a destinazione agricola viene trasformata in un grande prato sul quale si fanno correre i baby viola e anche nella descizione rimane quel dato. Niente che non sia in regola visto che un prato è a destinazione agricola. Infine vengono fissate le reti di delimitazione dei due campi e portate le porte. Alla domanda se tutto questo si poteva fare dal comune rispondono così: "“No, doveva essere lasciato a prato e olivi, senza alcuna installazione fissa”.

Il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini è intervenuto sull'argomento: "Sono tutte strutture mobili fatte per esercizi ed eliminabili, comunque verificherò anche personalmente. La rete è legittima. Autorizzata dalla Soprintendenza come richiesto anche dal Comune per la sicurezza stradale". Il primo cittadino di Bagno a Ripoli continua con l'indicazione con la quale la Soprintendenza ha concesso il benestare: "che in area agricola non siano apposti né il deposito per attrezzature utilizzate durante gli allenamenti, né la rete parapalloni, ad eccezione della porzione di rete prospicente via Pian di Ripoli, la cui installazione risulta opportuna ai fini della sicurezza stradale"