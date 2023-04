VIOLA, Match contro il Lech Poznan non sarà in chiaro

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina giovedì alle ore 18.45 affronterà il Lech Poznan nella gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League. Forte del 4-1 dell’andata la squadra di Italiano vuole gestire la gara e il risultato per approdare alle semifinali, che saranno contro la vincente tra Basilea e Nizza. La partita contro i polacchi però non sarà in chiaro. Su Tv8 infatti, dalle ore 21, sarà trasmessa la sfida tra Roma e Feyenoord. Potrete comunque seguire con noi la partita dei Viola su Firenzeviola.it e Radio Firenzeviola oppure su Sky o Dazn.