VIOLA, Il lunch match fa scattare il primo ritiro

© foto di MATTEO PAPINI

Dopo le prime partite giocate nel tardo pomeriggio, domani la Fiorentina inaugura il suo primo lunch match e di conseguenza il primo ritiro al Viola Park, finora non necessario proprio per l'orario delle gare. I giocatori si riuniranno infatti per la cena, dopo l'allenamento all'ora di pranzo (proprio per abituarsi all'orario) e il pomeriggio libero. E si fermeranno dunque a dormire nel centro sportivo,dove resteranno fino alla gara di domani