VIOLA, È 6ª per giocatori nella storia della Nazionale

L'unico calciatore viola che in questa sosta di marzo, l'ultima prima dell'Europeo in Germania, è stato convocato da Luciano Spalletti è Giacomo Bonaventura. La Fiorentina però, anche se oggi ha pochi calciatori nel giro della nazionale maggiore, è tra le società italiane che nel corso della sua storia ha rifornito maggiormente la rappresentativa azzurra. Sono infatti ben 74 i viola che hanno giocato con la maglia dell'Italia. Da Mario Pizziolo, campione del mondo nel 1934, fino a Luca Toni, che ha alzato il mondiale nel 2006, passando per tanti campioni come Antognoni, Sarti, Toldo e Baggio.

Nella speciale classifica stilata da Transfermarkt.it, la Fiorentina è la sesta società italiana per numero totale di calciatori in Nazionale, con 74 azzurri e un totale di 630 presenze. Prima in questa classifica c'è ovviamente la Juventus, con 148 calciatori e 2516 partite, seguita dalle due milanesi Inter e Milan. I nerazzurri hanno concesso 113 calciatori all'Italia, mentre i rossoneri 106. Davanti alla Fiorentina anche Roma(81) e Torino(78).