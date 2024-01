VIOLA, Coppa Italia: incassati 2,950 milioni. Tutte le cifre

FirenzeViola.it

Il portale Calcio e Finanza, ha analizzato quanto porterà la Coppa Italia nelle case dei vari club. Le quattro formazioni arrivate alla semifinale, ovvero Atalanta, Fiorentina, Juventus e Lazio, fino ad ora hanno incassato 2,950 milioni di euro a testa. Sono invece di 400 mila euro le entrate per chi si è fermato agli ottavi e 1,25 milioni per chi ha terminato il proprio percorso invece ai quarti di finale. Questi i premi per i passaggi dei turni dell'edizione 2023-2024 della coppa nazionale:

-Raggiungimento degli ottavi di finale – 400mila euro;

-Raggiungimento dei quarti di finale – 850 mila euro;

-Raggiungimento della semifinale – 1,7 milioni di euro;

-Finalista perdente – 2 milioni di euro

-Vittoria in finale – 4,6 milioni di euro