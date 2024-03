VIOLA, 8° in Serie A come valore in ogni reparto

15.03.2024 16:49 di Redazione FV @firenzeviola_it vedi letture diTwitter: FirenzeViola.it © foto di www.imagephotoagency.it Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei valori reparto per reparto delle formazioni di Serie A. Da questa analisi emerge una statistica particolare per quanto riguarda la Fiorentina. I viola infatti sono ottavi in tutte e tre, difesa, centrocampo e attacco, le zone di gioco considerate. Il valore totale del pacchetto arretrato, portieri compresi, si attesta sui 93,9 milioni, quello del reparto mediano è di 51 mln, mentre quello dell'attacco è il più prezioso, grazie soprattutto alla presenza di Nico, con 103,5 mln. Fiorentina che ovviamente è ottava, con un valore totale di 248,4 mln, anche nella classifica generale legata al valore della rose in Serie A. Graduatoria generale dominata dall'Inter con 622,35 mln di valore totale. Nerazzurri che sono in testa alle singole gtaduatorie di difesa(268,8) e centrocampo(176,0), mentre quella del reparto offensivo è guidata dal Napoli(301,0).