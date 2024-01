VIOLA, 10 punti più dell'anno scorso. Solo l'Inter meglio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Terminato il girone d'andata, è tempo di confronti con la prima metà di campionato dell'anno precedente. Per la Fiorentina la differenza è stata abissale: non solo ha chiuso il miglior girone d'andata dell'era Italiano, ma rispetto alla passata stagione solo l'Inter ha migliorato la propria classifica ancor più dei viola. Undici punti in più per i nerazzurri, dieci per i gigliati. Ecco il dettaglio:

Inter 48 punti (+11 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 19 giornate)

*Juventus 46 (+8)

Milan 39 (+1)

Fiorentina 33 (+10)

Bologna 31 (+8)

Atalanta 30 (-5)

Lazio 30 (-7)

Roma 29 (-8)

Napoli 28 (-22)

Torino 27 (+1)

Monza 25 (+3)

Genoa 21 (in Serie B)

Lecce 21 (+1)

Sassuolo 19 (+2)

Frosinone 19 (in Serie B)

Udinese 17 (-11)

Cagliari 15 (in Serie B)

Hellas Verona 14 (+2)

Empoli 13 (-12)

Salernitana 12 (-6)

*=Confronto che non tiene conto della squalifica comminata alla Juventus nella scorsa stagione