VIKTORIA PLZEN, Occhio alla difesa di Koubek: il focus

La Fiorentina ai quarti di finale di Conference League giocherà contro il Viktoria Plzen. La Gazzetta dello Sport ha fatto un focus sulla squadra ceca che in Europa non ha mai perso, anzi ha sommato 11 vittorie, con 11 gare senza subire reti fra cui le ultime 6, ultima rete incassata in Europa il 5 ottobre in Kazakistan. Agli ottavi ha superato il Servette svizzero ai rigori dopo un doppio 0-0 (3-1 dal dischetto), nei gironi ha vinto 6 match su 6, primo posto davanti alla Dinamo Zagabria, e ha subito soltanto un gol (con l’Astana).

Il tecnico Miro Koubek, 72 anni, fa della difesa la sua arma migliore. Cambia vari moduli ma in Europa è più prudente con un 5-3-2 o 5-4-1, in casa a volte il 3-5-2 perché gli esterni bassi sono spesso centrocampisti. Hanno l'attaccante Thomas Chory, 29 anni, esperienza europea, 4 reti in Conference ora (su 9 totali del club) e uno più arretrato come Sulc, altra punta da 14 gol in campionato, il più prolifico. Il 33enne colombiano John Mosquera in fascia garantisce imprevedibilità, e 2 reti in Europa finora. Da tenere d’occhio a sinistra il brasiliano Cadu, 26 anni, che spinge molto.