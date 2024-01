VIERI, È giusto esportare il calcio italiano nel mondo

FirenzeViola.it

Presente a Riyad per assistere dal vivo alla finale di Supercoppa europea tra Inter e Napoli, Bobo Vieri è andato controcorrente, ritenendo che è giusto che venga esportato in giro per il mondo il calcio italiano, che altrimenti verrebbe visto soltanto nel nostro paese. Queste le sue dichiarazioni: "Qui a Riyad ci sarà il tutto esaurito e questo è importante per il nostro calcio.

È importante andare in giro per il mondo a far conoscere il nostro calcio alle persone e devono continuare a far così. Se stai in Italia ti vedono solo gli italiani ed è giusto esportarlo a giro per il mondo. Domani Inter-Napoli spero sia una bella partita".