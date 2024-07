VIDEO, Moise Kean arriva al Viola Park. Domani le visite

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Moise Kean è a Firenze ed è passato dal Viola Park. Come mostra un video del TgR Rai Toscana, l'ormai prossimo attaccante della Fiorentina è arrivato poco fa al centro sportivo di Bagno a Ripoli per conoscere l'ambiente nel quale tornerà domani mattina per le visite mediche. Accompagnato dal classico van, sta per cominciare ufficialmente la nuova avventura del classe 2000 cresciuto nella Juventus. Ecco il video del suo arrivo al Viola Park: