VIDEO, La Conference celebra il gol di Bonaventura

Tramite i propri canali ufficiali la Uefa Conference League ha condiviso il gol con il quale Bonaventura ha siglato l' 1-3 contro il Poznan. Il gol al centrocampista viola in Europa mancava da 5 anni.

🇮🇹 Bonaventura with the first time finish @acffiorentina || #UECL pic.twitter.com/H3qhnkBKKs