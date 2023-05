VIDEO, Caos al termine di AZ-West Ham: il motivo

I tifosi dell'AZ Alkmaar, al termine della sfida persa contro il West Ham, hanno invaso lo spazio destinato alle famiglie dei giocatori degli Hammers, scatenando un gran caos sugli spalti e in campo. Lucas Paquetá e altri giocatori della squadra inglese si sono scontrati con gli olandesi per difendere le proprie famiglie. Di seguito il video che testimonia l'accaduto:

Torcedores do AZ Alkmaar invadiram o espaço destinado aos familiares dos jogadores do West Ham.



Lucas Paquetá e outros jogadores do time inglês foram para cima dos holandeses para defender as pessoas.



