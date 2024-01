VIDEO, ACF mostra un super gol di Ikoné in allenamento

FirenzeViola.it

Ikoné non passa certo un momento di gloria dopo il rigore sbagliato a Riyad che poteva far prendere alla gara con il Napoli un indirizzo decisamente diverso. Eppure in allenamento sfoggia un super gol in mezza rovesciata, postato poi dal club sui social. Con i tifosi che, commentando il post viola come si può vedere in calce, si chiedono perché non li faccia anche in partita e a cosa serve farlo vedere, se non ad invogliare la Roma.