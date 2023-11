VICE PRES. LANUS, De la Vega-Viola? Non ne so nulla

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Negli scorsi giorni dalla Spagna è stato fatto un nome nuovo per il mercato della Fiorentina: quello del talento del Lanus, Pedro De La Vega. A Sportitalia è intervenuto il vicepresidente del Lanus, Enzo Leonardo Russo, per commentare brevemente questi rumors: "Non ho informazioni riguardo l'interesse della Fiorentina" - ha spiegato il dirigente - "anche se ci sono diversi club interessati a lui. Di squadre interessate a Pedro ce ne sono varie, ma da altri Paesi. Certamente sarebbe pronto per misurarsi lì, il suo talento lo conosciamo".