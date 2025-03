Vice Gasperini nel pre partita: "Se Retegui gioca vuol dire che sta bene: per noi importante"

vedi letture

Tullio Gritti, vice di Gasperini all'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida sul campo della Fiorentina. Queste le sue parole su Retegui: "Se gioca titolare, le condizioni dovrebbero essere buone. Si è allenato con la squadra senza problemi e il mister ha deciso di metterlo in campo. Per noi è importante".

Vietato sbagliare l'approccio? "Molti giocatori vanno in Nazionale, qualcuno torna prima di altri. Non è una situazione che ci piace, ma tutti sanno cosa devono fare. La partita è importante, la speranza è che siano tutti concentrati per questa battaglia sportiva".