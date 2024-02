VICARIO, Tottenham? Un club così ti cambia le aspettative

FirenzeViola.it

Intervistato dal settimanale Sport Week, Guglielmo Vicario ha commentato la sua esperienza a Londra con la maglia del Tottenham: "È innegabile che un club così sia differente da quelli che ho conosciuto in passato: cambiano le aspettative, tante dinamiche. Io però penso che il calcio cambi ma allo stesso tempo rimanga uguale, nel senso che il pallone è sempre quello e devi cercare di entrare nelle idee dell’allenatore, nelle sue richieste, nel livello di squadra dei compagni che hai. Per me qui il livello si è alzato notevolmente ed è bello potersi cimentare giorno dopo giorno con dei giocatori di altissima qualità".