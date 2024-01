VIAREGGIO CUP FEMM., Niente viola: solo 4 squadre

FirenzeViola.it

Milan (campione uscente), Rappresentativa Under 19 della Lega Nazionale Dilettanti, Livorno e le americane del Westchester United daranno vita alla 5ª Viareggio Women's Cup, in programma dal 13 al 20 febbraio. Il torneo prevede un girone all'italiana: le prime due classificate disputeranno la finalissima (con diretta Rai). Nel 2023 si sono imposte le rossonere, superando in finale ai rigori la selezione della LND. Non parteciperà quindi la Primavera della Fiorentina femminile che aveva scelto di prendere parte a tutte le precedenti quattro edizioni.