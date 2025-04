Verso Milan-Fiorentina con il dubbio Reijnders: via dall'allenamento per problemi allo stomaco

Problemi in vista per il Milan che, domani sera contro la Fiorentina, potrebbe dover fare a meno di Tijani Reijnders. Il centrocampista infatti, secondo quanto riporta Sky Sport, ha avuto un’indisposizione durante la mattinata, accusando problemi allo stomaco. L’olandese è stato così costretto a lasciare Milanello e non è ancora sicuro che possa essere a disposizione di Conceicao.