Verona, Zanetti: "Valentini pronto a dare il suo contributo, ha mostrato carattere"

In conferenza stampa, il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, ha parlato in vista della sfida di domani sera a San Siro contro il Milan, concentrandosi in particolare su Nicolas Valentini, difensore arrivatoin prestito dalla Fiorentina. "Valentini ha tutte le carte in regola per giocarsi una maglia da titolare. Mi ha colpito molto il suo ingresso in campo, ha mostrato grande carattere e determinazione.

Duda è uno dei giocatori chiave per noi, e senza di lui in alcuni frangenti fatichiamo a reagire nei momenti difficili. Tuttavia, non possiamo caricare tutto sulle sue spalle, anche i più giovani possono commettere errori, ma è fondamentale che crescano. L'assenza di alcuni giocatori non deve diventare una scusa: tutti devono migliorare sotto l'aspetto caratteriale".