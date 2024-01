VERMEEREN, Niente Fiorentina, andrà all’Atletico

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

Accordo tra Anversa ed Atletico Madrid per il trasferimento a titolo definitivo di Arthur Vermeeren, nome accostato anche alla Fiorentina nelle scorse settimane, ai colchoneros per una cifra intorno ai 30 milioni bonus compresi. Contratto fino al 2029 per il centrocampista belga, 18 anni e già nel giro della nazionale maggiore. In questa prima parte di stagione per lui 32 presenze in tutte le competizioni, con due reti e sei assist all'attivo.