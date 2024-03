VENUTI, Sui social: "Nonostante tutto sono qua, Joe"

Oltre alla presenza al Viola Park, Lorenzo Venuti ha voluto dedicare un pensiero a Joe Barone anche attraverso le proprie storie Instagram: "Nonostante tutto - ha scritto l'ex difensore viola ora al Lecce - eccomi qua Joe, per porgerti il mio ultimo saluto in segno di rispetto e gratitudine per tutto ciò che hai fatto per me, per la mia famiglia e per la mia amata Fiorentina. Fai buon viaggio Direttore".