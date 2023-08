VENUTI, Spero di rientrare presto. Lecce gruppo sano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Lorenzo Venuti, difensore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sportitalia nella serata di ieri: "Sto bene e spero di rientrare in fretta, magari già domani. La vittoria con la Lazio è perché siamo un gruppo sano, in cui tutti sono uniti e remano dalla stessa parte. Non è scontato, si sa che in un gruppo può esserci del malcontento ma qui in testa hanno tutti un'unica direzione".

Quali e quante sono le avversarie nella lotta per non retrocedere?

"Già negli ultimi anni la lotta salvezza ha vissuto un cambiamento, adesso però si parla solo di teoria, sulla carta. È il campo a dover dare i verdetti, non si può sapere come andranno le partite".