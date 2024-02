VENTURA, Fiorentina grande occasione per Belotti

FirenzeViola.it

Intervenuto a Radio Sportiva, l'ex allenatore del Torino Giampiero Ventura ha parlato di Andrea Belotti, suo ex giocatore: "Firenze per Belotti rappresenta una grande occasione perché la sua è una storia particolare: a Torino era giovane, con una grande fame e ottime qualità. A Roma invece ha avuto difficoltà perché non era al top fisicamente e perché su di lui c'erano grosse aspettative. Ecco perché dico che Firenze è una grande occasione. Troverà una società sana e con grandi ambizioni e un allenatore in gamba. A Firenze può tornare il Belotti che conosco io".

Sull'Europeo: "In questo momento, con Immobile spesso infortunato, non c'è una vera e propria gerarchia in Nazionale. Il Belotti di Roma avrebbe difficoltà a trovare spazio ma il Belotti di Torino lo troverebbe sicuramente".