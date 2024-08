VENEZIA, Interesse concreto per Brekalo. C'è anche l'Empoli

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato da La Nuova Venezia, è concreto l'interesse dei lagunari per il trequartista in uscita dalla Fiorentina, Josip Brekalo. Palladino contro il Parma gli ha preferito a sorpresa Kouame, indicando la rotta verso la porta d'uscita all'attaccante croato. Il giocatore, che cercherà di trovare una nuova casa entro il gong di fine mercato previsto per il 30 d'agosto, piace anche all'Empoli e al suo mister, D'Aversa.