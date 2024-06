VARANE, Il difensore è arrivato oggi a Como

FirenzeViola.it

Raphaël Varane, campione del mondo con la Francia e ex colonna di Real Madrid e Manchester United, è atterrato oggi a Como per incontrare la società neopromossa in Serie A. Il difensore, svincolato, come riporta Sky Sport, valuterà in questi giorni la possibilità di trasferirsi nel club allenato da Fabregas, che cercherà di convincerlo. Anche la Roma si è inserita nelle ultime ore sul difensore trentunenne.