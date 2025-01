VAR, In UK in Coppa arbitri spiegheranno decisioni allo stadio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuovo capitolo nella storia delle sperimentazioni legate al VAR: durante le semifinali di Carabao Cup Arsenal-Newcastle e Tottenham-Liverpool, il direttore di gara parlerà al microfono per spiegare le proprie decisioni dopo il controllo del video assistant referee. Per prepararsi a questo significativo cambiamento, gli arbitri hanno partecipato a sessioni di formazione complete, inclusi campi specializzati e allenamenti legati alle partite tenuti negli stadi dei club, mirati a garantire un'implementazione fluida del nuovo approccio.

