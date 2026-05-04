Vanoli (DAZN): "Dobbiamo cancellare e ripartire. Braschi meritava il gol"

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Dopo la roboante sconfitta contro la Roma, a DAZN Paolo Vanoli commenta così la partita: "Se la sconfitta della Cremonese ha inciso? Non lo so, incosciamente può essere stato un fattore ma se l'abbiamo fatto è stato un errore. Siamo usciti dopo l'episodio del primo gol e normalmente non ci era mai successo. Però faccio i complimenti alla Roma. Le partite si possono sbagliare, bisogna essere bravi a resettare tutto. Abbiamo la prossima partita in casa e dovremo fare bene".

Come ha visto Braschi?

"Sono stato contento, lo sarei stato di più avesse segnato perché lo meritava. Ha una buona prospettiva, io ho lavorato tanto con i giovani, bisogna solo avere la pazienza di farli crescere. Stasera ha dimostrato il suo valore".

Gudmundsson?

"Gli chiedo sacrificio facendo un finto nove quasi trequartista. Oggi doveva portare fuori Ndicka ma siamo andati troppe volte diretti. Lui ci sta dando una grossa mano perché si è sacrificato più di tutti da quando abbiamo cambiato modulo. Con il Sassuolo aveva fatto una buona partita. Comunque oggi non si può parlare di un giocatore solo ma di tutti, bisogna cancellare e ripartire".