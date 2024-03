VANNUCCI, Fondi PNRR-stadio, Roma ha battuto un colpo

FirenzeViola.it

Anche Andrea Vannucci, ex assessore allo sport del Comune di Firenze e oggi consigliere regionale del PD, ha voluto commentare la notizia circa la restituzione dei fondi del PNRR da parte del Governo alla città metropolitana di Firenze che spianeranno la strada al completamento del restyling dello stadio Franchi. Ecco il suo pensiero espresso via Facebook: "La notizia tanto attesa è arrivata. Per Firenze, per il Campo di Marte, per chi ama i colori viola. Roma ha battuto un colpo.

La “soluzione Venezia” da ieri è realtà anche per Firenze, sette mesi dopo, ma è realtà. Il nuovo Franchi va avanti. I lavori sono in corso, con buona pace di chi a più riprese auspicava, al buio, “fermiamo tutto”. Viva la collaborazione istituzionale! Viva Fiorenza!"