VALENTINI, Sul centrale del Boca ora c'è anche il Como

Il Como irrompe su Nicolas Valentini: lo riporta SkySport, che sottolinea come la società neo-promossa in Serie A si stia muovendo per il centrale del Boca Juniors. Il contratto del classe 2001 scade a dicembre 2024, una possibile occasione di mercato che ha attirato la Fiorentina, ma non solo. Oltre al Como, a Valentini negli ultimi giorni sta pensando anche l'Inter. Si prospetta una possibile corsa a tre tra club italiani per il talento argentino.