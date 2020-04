VALCAREGGI, Calcio sempre stato mondo privilegiato

Il procuratore Furio Valcareggi ha così parlato dei principali temi all'ordine del giorno per la Fiorentina e il calcio italiano: "Il calcio ha sempre suscitato delle invidie, ma è un dato di fatto che anche senza il virus ci fossero già dei privilegi per chi appartiene a questo mondo. Avete mai visto un giocatore in fila, a fare le code e stare a rispettare i tempi di attesa?".

Come si fa per la questione delle scadenze contrattuali?

"Se cambiano le date, si adegueranno. Ancora non è stato deciso nulla, sono cose che comunque in qualche maniera si risolvono, magari cambiando qualcosa nella procedura".

Come incastrare le varie date?

"Ora la data più importante è quella di inizio del prossimo campionato, che deve essere entro la fine di agosto. Magari metà settembre, ma non andando oltre".