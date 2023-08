V. PRES. RIVER, Quarta? Gli ex vogliono tornare ma...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il vicepresidente del River Plate, Matías Patanian, ha parlato del mercato del club a DSports Radio, citando anche anche Beltran e il possibile ritorno di Martinez Quarta. Ecco alcuni passaggi dell'intervista: "Siamo molto contenti di questo mercato, che è stato molto attivo. Ora siamo tranquilli, non abbiamo notizie di persone in partenza. Ovviamente c’è stata la cessione di Lucas Beltrán"

E sul ritorno di ex come Quarta o Pezzella ha detto: "Il River ha qualcosa di grande, è un circolo virtuoso: chi è partito vuole tornare, chi non c’è mai stato vuole venire. Gli ex insomma pensano sempre al ritorno perché hanno appartenenza, ma non devi generare false aspettative. Loro vengono a vedere le partite, ma hanno la loro carriera, hanno ripreso a giocare in Europa e vanno rispettati. Succederà, ma oggi siamo a posto. Già sono tornati Funes Mori, Lanzini e Martinez, ci sarà tempo per il ritorno degli altri".