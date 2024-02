V. DEL FUOCO, Un morto, tre feriti e 4 dispersi per il crollo

Fonte: dall'inviato Alessandro Di Nardo

Luca Cari, responsabile della comunicazione in emergenza dei vigili del fuoco, ha ridimensionato parzialmente il bilancio ufficiale dopo il crollo del cantiere avvenuto stamani a Firenze, in zona Novoli. Secondo quanto riportato ai media presenti tra cui Firenzeviola, ad ora si parla di un morto, tre feriti e quattro dispersi. "I vigili del fuoco - ha spiegato Cari - hanno estratto in vita per il momento tre degli operai, che sono stati affidati al personale sanitario e portati in ospedale e non abbiamo più notizie sulle loro condizioni. Un quarto operaio invece è deceduto, questo è il bilancio di adesso.

Al momento stiamo cercando quattro operai che ci vengono segnalati come dispersi. Noi ci muoviamo sulle indicazioni del responsabile di cantiere che dicono che mancano 4 operai all’appello". Ai cronisti che chiedevano se ci fossero speranze di ritrovare in vita i dispersi, il dirigente dei vigili del fuoco ha risposto: "Stiamo cercando persone in vita, abbiamo tutto il nostro personale giunto anche da altri comandi. I nostri cani stanno fiutando, speriamo di poter avere notizie positive, è una situazione molto, molto complicata".