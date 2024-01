UVA, Sport tutela i bambini dalla dipendenza digitale

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Fare attività fisica non è solo la soluzione migliore per promuovere il benessere fisico, mentale ed emotivo dei bambini e dei ragazzi, ma un modo per apprendere valori importanti come il lavoro di squadra, il cameratismo e la disciplina. Attraverso lo sport i più giovani imparano a comunicare, a cooperare e a rispettare le barriere reciproche". Così il direttore della sostenibilità sociale e ambientale della Uefa, Michele Uva, che nel suo intervento al panel 'Human Change' in corso a Davos (Svizzera) nell'ambito del World Economic Forum, ha sottolineato il potenziale del calcio nel salvaguardare i bambini dalle conseguenze negative della dipendenza digitale. La campagna Human Change è un'iniziativa di sensibilizzazione globale che unisce esperti attorno a un impegno comune per aumentare la consapevolezza sui rischi posti dai social media e dai dispositivi digitali al benessere mentale dei bambini.

Nel suo intervento, Uva ha spiegato come il calcio, così come altri sport, sia un antidoto al senso di solitudine e isolamento sociale che può derivare dall'uso eccessivo dei dispositivi digitali. "Il calcio ha un ruolo centrale da svolgere nel proteggere e influenzare i bambini. Federazioni, leghe, club e allenatori hanno uno strumento inestimabile per influenzare e ispirare le generazioni più giovani - ha aggiunto Uva - Attraverso il calcio possiamo trasmettere messaggi essenziali sull'uso responsabile della tecnologia, sull'importanza dell' attività fisica e dei rapporti umani e sull'importanza di proteggere i nostri figli dalla dipendenza digitale". (ANSA).