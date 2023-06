USCITE, La Reggiana mette gli occhi su Bianco e Kayode

La Reggiana ha messo gli occhi su alcuni dei talenti in uscita dalla Primavera viola: secondo quanto riportato da Tuttoreggiana.com, per rinforzare la squadra in vista del ritorno in Serie B, gli emiliani stanno pensando a Michael Kayode. Il terzino classe 2004 è uno dei migliori prospetti della cantera viola e potrebbe fare il salto tra i grandi già quest'estate. Tuttoreggiana.com sottolinea come i granata siano interessati anche ad Alessandro Bianco, centrocampista già nel giro della prima squadra.