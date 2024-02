UPAMECANO, Insultato sui social. Ikoné: "forza fratello"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In seguito alla sconfitta patita dal Bayern Monaco all’Olimpico contro la Lazio, il centrale francese Dayot Upamecano (che ha causato il rigore decisivo ed è stato espulso) è stato vittima di insulti razzisti fatti da alcuni tifosi bavaresi sui social. Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, il ragazzo ha ribadito che fare errori fa parte del gioco - e per questo si scusa con i compagni e i tifosi - ma per il razzismo non c’è posto né negli stadi né sui social. Immediato il supporto di tanti compagni e amici del calciatore, tra cui Jonathan Ikoné, che ha condiviso la storia di Upamecano scrivendo “forza fratello”.