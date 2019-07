UNIVERSIADI, Italia calcio ai quarti di finale

(ANSA) - CAVA DEI TIRRENI (SALERNO), 5 LUG - Vittoria e qualificazione ai quarti per l'Italia del calcio alle Universiadi. La formazione allenata da Daniele Arrigoni ha battuto 2-0 l'Ucraina a Cava dei Tirreni (Salerno) davanti a un migliaio di spettatori che nonostante il gran caldo non hanno fatto mancare il loro apporto agli azzurrini. L'Italia gioca con buona determinazione e personalità, nonostante il pesante turn over attuato da Arrigoni, che rispetto alla vittoriosa gara di esordio col Messico cambia ben 9 elementi. Il successo netto e meritato gli azzurri se lo costruiscono nella parte finale del primo tempo con i gol di Mercadante (38') e Strada (43'), entrambi di testa. Due sigilli di pregevole fattura applauditi a scena aperta anche dalle colleghe della Italia femminile, presenti sulle tribune del "Simonetta Lamberti". La gara già in salita per l'Ucraina, si complica ancora di più prima del rientro negli spogliatoi, quando Dumaniuk già ammonito si prende il secondo giallo per un intervento ruvido su Florio.